Stand: 29.11.2024 09:29 Uhr Schwimmkran bringt kaputte Hubbrücke in Lübeck an Land

In Lübeck ist am Freitagmorgen die marode Hubbrücke mit einem Schwimmkran entfernt und an Land gebracht worden. Sie soll repariert werden und es soll überprüft werden, wie kaputt die Fußgängerbrücke wirklich ist. Auch ob die ganze Brücke oder nur Einzelteile ersetzt werden müssen, soll sich nun zeigen. Die Brücke führte am Zusammenfluss der Stadt-Trave mit der Kanal-Trave über den Klughafen und war seit Anfang 2023 für den Autoverkehr gesperrt.

