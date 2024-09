Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Schwerer Unfall in Lübeck: Zwei Motorradfahrer verletzt

Bei einem Unfall am Sonnabend in der Lübecker Innenstadt sind ein 24-jähriger Motorradfahrer und seine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein entgegenkommendes Auto die beiden erfasst, als es links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, seine Beifahrerin erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Unfallort an der Kreuzung Falkenstraße und Brückenweg war für mehrere Stunden gesperrt. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck