Schwerer Badeunfall auf Sylt: 36-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

In Hörnum auf Sylt sind am Dienstag drei Kinder und ihr Betreuer beim Baden in der Nordsee in Not geraten. Sie waren nach Angaben der Feuerwehr Hörnum außerhalb der gesicherten Badezone ins Wasser gegangen und abgetrieben. Laut Wehrführer Dieter Mordhorst gingen die 8, 9 und 15 Jahre alten Kinder trotz der gehissten gelben Flagge ins Wasser. Als sie abtrieben, sprang ihr Betreuer ins Wasser, um ihnen zu helfen. Alle vier konnten durch Rettungsschwimmer und Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Mädchen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, der 36-jährige Betreuer schwebt in Lebensgefahr.

Mordhost sagte, an der Badestelle würden immer wieder die Flaggen missachtet. Die gehisste gelbe Flagge weist darauf hin, dass nur in dem gesicherten Bereich gebadet werden soll. Rote Flagge bedeutet dagegen Badeverbot. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 20:00 Uhr

