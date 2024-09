Stand: 24.09.2024 09:36 Uhr Schwelbrand in Ameos-Klinikum Ratzeburg

Im Ameos-Klinikum in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Montag einen Schwelbrand gegeben. Laut Feuerwehr hatten vermutlich Dachdecker bei Arbeiten den Brand ausgelöst. In einer Zwischendecke bildete sich Rauch. Um den Brand lokalisieren zu können, arbeiteten die Feuerwehrleute von einem Flachdach aus. Nach etwa anderthalb Stunden konnten sie den Schwelbrand löschen. Verletzt wurde niemand.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg