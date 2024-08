Stand: 27.08.2024 17:07 Uhr Schwalbenschwanz Schmetterling in Südholstein gesichtet

Der schwarz gelb gemusterte Schwalbenschwanz Schmetterling ist eher selten im Norden, wurde nun aber mehrfach in Südholstein gesichtet. Carsten Pusch vom Naturschutzbund Schleswig-Holstein sprach am Dienstag von einer kleine Sensation. Mit einer Flügelspannweite von acht Zentimetern gehört der Schwalbenschwanz zu den größten Schmetterlingen in Europa. Laut dem Nabu ist der Schwalbenschwanz wegen des wärmenen Klimas nun auch im Norden zu finden.

