Stand: 21.11.2024 16:35 Uhr Schulkino-Woche in Heide kommt gut an

Die Vorstellungen bei der Schulkino-Woche im Lichtblick in Heide (Kreis Dithmarschen) sind nahezu ausverkauft - so Kirsten Geiselbrecht vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins. Sie spricht von einem großen Erfolg. Die Schulkinowoche verbinde Kinosaal und Klassenraum miteinander. Denn die Schulkinder sehen nicht nur einen Film - danach haben sie auch die Gelegenheit, mit den Machern oder Schauspielern zu sprechen. Am Donnerstag lief der Film "Micha denkt groß" von Lars Jessen, in einer Woche läuft dann der Dokumentarfilm "Plastic Fantastic".

