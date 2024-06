Stand: 04.06.2024 16:23 Uhr Schulen in Südholstein profitieren vom Startchancen-Programm

Die Bundesregierung will zusammen mit den Ländern sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche an Schulen besser unterstützen. Dafür wurde jetzt das sogenannte Startchancen-Programm beschlossen. 66 Millionen Euro fließen dabei nach Schleswig-Holstein. Die eine Hälfte zahlt der Bund, die andere das Land, so das Bildungsministerium. In Südholstein werden zwölf Schulen von dem Fördergeld profitieren - sieben in Pinneberg, drei im Kreis Segeberg und zwei in Stormarn. Sie können entscheiden, ob sie das Geld für eine modernere Ausstattung ausgeben möchten oder mehr pädagogische Fachkräfte davon finanzieren wollen. Bis 2034 wollen Bund und Länder mit dem Programm insgesamt 20 Milliarden Euro für Schulen in sozial herausfordernden Lagen ausgeben.

