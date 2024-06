Stand: 18.06.2024 10:30 Uhr Schüsse aus Auto in Bad Schwartau

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) sind aus einem fahrenden Auto Schüsse abgegeben worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag. Verletzt wurde niemand. Polizisten stoppten den Wagen, in dem fünf Personen zwischen 16 und 22 Jahren saßen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten drei Schreckschusswaffen samt Munition, mehrere Knallkörper, ein Samurai-Schwert sowie Betäubungsmittel. Der 21-jährige Fahrer soll unter Drogen-Einfluss gefahren sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Schüsse nicht gezielt abgegeben wurden. Die Ermittlungen laufen.

