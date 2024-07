Stand: 11.07.2024 14:52 Uhr Schüler aus Schleswig-Holstein beteiligen sich am Sozialen Tag

Am Donnerstag haben sich landesweit wieder mehr als 160 Schulen am Sozialen Tag beteiligt. Schüler und Schülerinnen arbeiteten dabei in Unternehmen und sammelten so Spenden für Kinder und Jugendliche in Krisengebieten. Die Spenden der Unternehmen gehen dann an Hilfsprojekte in die Ukraine oder nach Osteuropa.

Auch in Nordfriesland, im Kreis-Schleswig Flensburg und in Flensburg waren die Jugendlichen im Einsatz. Sie arbeiteten in diesem Jahr zum Beispiel im Schwimmbad, als Architekten, auf dem Ponyhof, in der Staatskanzlei in Kiel oder sie dürfen einen Blick in die Notaufnahme beim UKSH werfen.

Einer von ihnen ist der 14-jährige Linus Pirschel von der Flensburger Käthe-Lassen-Schule. Er war im Holländerhof, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Linus fand es gut, den Alltag in der Einrichtung kennenzulernen. Der Soziale Tag habe ihm gezeigt, dass man keinen Menschen verurteilen sollte, wenn er anders ist. Den Sozialen Tag gibt es mehr als 30 Jahre.

