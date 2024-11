Stand: 21.11.2024 14:26 Uhr Schön-Kliniken streichen 250 Stellen in Rendsburg und Eckernförde

Die Schön-Kliniken wollen an den Standorten Rendsburg und Eckernförde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) 250 Stellen streichen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte, dass es im nicht-medizinischen Bereich betriebsbedingte Kündigungen geben solle. Das betrifft etwa 16 Berufsgruppen - beispielsweise im Sekretariat, Transportdienst oder an der Rezeption. Zuerst hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (shz) berichtet.

Die Beschäftigten haben am Donnerstag bei einer kurzfristigen Mitarbeiterversammlung von den Plänen erfahren. Die Entlassungen stehen nach Sprecherangaben im Zusammenhang mit der Übernahme der beiden Standorte im vergangenen Jahr. Die Stellen sollen in eine Service-Gesellschaft überführt werden, die ebenfalls zu den Schön-Kliniken gehört. In den nächsten Tagen will das Unternehmen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan verhandeln.

