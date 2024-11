Stand: 15.11.2024 12:22 Uhr Schockanruf in Pinneberg: Unbekannte erbeuten fünfstelligen Betrag

Am Donnerstag ist es erneut zu einem Schockanruf im Kreis Pinneberg gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer um einen fünfstelligen Betrag im mittleren Bereich betrogen. Auch in diesem Fall gab sich der Anrufer am Telefon als Polizeibeamter aus und berichtete, dass die Tochter des Geschädigten in einen Unfall verwickelt und daraufhin durch die Polizei festgenommen wurde. Um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, verlange die Staatsanwaltschaft nun die Übergabe einer Kautionssumme, hieß es. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor solchen betrügerischen Anrufen. Die Beamten rufen insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg