Stand: 02.09.2024 15:46 Uhr Schleswig bietet Online-Meldungen für den Wohnsitz an

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) können Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnsitz von nun an online anmelden. Der Gang zum Einwohnermeldeamt ist laut Stadt nicht mehr nötig. Die Um- beziehungsweise Anmeldung könne von zu Hause erledigt werden. Benötigt wird dafür laut Verwaltung ein Personalausweis mit Online-Funktion und dazugehöriger PIN sowie ein Smartphone mit NFC-Funktion oder ein Computer mit Kartenlesegerät. Auch Familien könnten ihre Ummeldung gemeinsam erledigen, wenn alle Familienmitglieder bereits an derselben Adresse gemeldet seien, teilt die Stadt Schleswig mit.

