Stand: 02.12.2024 16:24 Uhr Schleswig: Unbekannte zerstören Straßenlaterne an Baustelle

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) haben unbekannte Täter am Wochenende an der Baustelle entlang der Alten Kreisbahnstraße eine neu aufgestellte Straßenlaterne zerstört. Der erneute Fall von Vandalismus in diesem Bereich wurde laut Stadt bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass die Kreisbahntraße wegen der laufenden Bauarbeiten weiterhin nicht für Fußgänger und Radfahrer freigegeben ist.

