Stand: 29.09.2024 10:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sylter entscheiden über Bürgermeister-Abwahl

Knapp 12.500 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) stimmen heute darüber ab, ob Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) seinen Posten im Rathaus räumen muss. Für eine Abwahl des Rathauschefs müssen mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten für eine Abwahl votieren. In neun Wahllokalen können die Sylter zwischen 8 und 18 Uhr an die Wahlurnen gehen. Das Ergebnis soll am Abend feststehen. Kommunalpolitiker hatten am 18. Juli mehrheitlich für ein Abwahlverfahren gegen den hauptamtlichen Sylter Bürgermeister Häckel gestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 11:00 Uhr

Weitere Informationen Wird der Bürgermeister der Gemeinde Sylt abgewählt? Der Streit um Amtsinhaber Nikolas Häckel läuft bereits seit Monaten. Heute Abend gibt es Klarheit für die Sylter. mehr

Mehr Mitglieder in Schleswig-Holsteins Jugendfeuerwehren

Immer mehr Mädchen und Jungen engagieren sich in Schleswig-Holstein in einer Jugendfeuerwehr. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 10.529 Mitglieder in einer der Jugendabteilungen aktiv, wie aus dem Bericht der Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein hervorgeht. Die Zahl der Mitglieder steigt, abgesehen von einem Rückgang in den beiden Coronajahren 2021 und 2022, seit Jahren an. 2019 und 2020 waren je 10.115 Jugendliche in einer Jugendfeuerwehr aktiv, 2014 waren es 9.519 Mädchen und Jungen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 09:00 Uhr

Frauenleiche bei Büchen: Mann soll Haftrichter vorgeführt werden

Nachdem im Kreis Herzogtum Lauenburg am Sonnabend eine getötete Frau gefunden worden ist, soll der mutmaßliche Täter jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um den von dem Opfer getrennt lebenden Ehemann. Er hatte sich selbst gestellt. Beamte hatten am Sonnabend die Leiche der Frau am Waldrand zwischen Büchen und Witzeeze gefunden. Die 55-Jährige wurde offenbar erschossen. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen Frauenleiche bei Büchen: Mann soll Haftrichter vorgeführt werden Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um den von dem Opfer getrennt lebenden Ehemann. Er hatte sich selbst gestellt. mehr

"Störche" gegen "Adler" - Holstein Kiel empfängt heute Eintracht Frankfurt

Nach dem in Bochum eingesammelten ersten Bundesliga-Punkt der Vereinshistorie will Aufsteiger Holstein Kiel heute gegen Eintracht Frankfurt nachlegen (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Die Kieler erwartet ein Top-Team der Liga. 9 Punkte aus den ersten vier Spielen, zuletzt drei Siege in Folge - so lautet die aktuelle Frankfurter Liga-Bilanz. Die KSV will dagegenhalten. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 09:00 Uhr

Weitere Informationen "Störche" gegen "Adler" - Holstein Kiel empfängt heute Eintracht Frankfurt Nach dem ersten Bundesligapunkt der Vereinshistorie will Aufsteiger Holstein Kiel gegen die Hessen nachlegen. mehr

A7-Sperrung in Hamburg ist aufgehoben

Die Vollsperrung eines A7-Abschnitts, die auch den Elbtunnel umfasste, ist aufgehoben. Die Autobahn GmbH teilte am Sonntagfrüh mit, dass die Strecke zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld freigegeben sei. Der Grund der Sperrung waren Bauarbeiten. Unter anderem wurden in Altona Behelfsbrücken für Fußgänger und Radfahrer eingehoben und montiert. Die Köhlbrandbrücke ist weiter wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten geschlossen. Am Montagmorgen soll sie wieder befahrbar sein. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 08:00 Uhr

Weitere Informationen A7 Sperrung um Hamburger Elbtunnel aufgehoben - Köhlbrandbrücke folgt Die Autobahn 7 nördlich des Elbtunnels kann wieder befahren werden. Die Köhlbrandbrücke soll ab Montagmorgen wieder frei sein. mehr

Wetter: Wechselnd bewölkt, eher trocken

Heute ist es wechselnd bewölkt. Vor allem an der Nordsee gibt es Regenschauer. Zum Lauenburgischen und der Lübecker Bucht hin bleibt es meist trocken und es gibt dort mehr Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Dörnick und bei 16 Grad in St. Peter-Ording. Abends liegen die Temperaturen bei 13 Grad in Lübeck und bei 15 Grad auf Amrum. In der Nacht zum Montag ist es wechselnd bewölkt und nach letzten Schauern an der See verbreitet trocken. | NDR Schleswig-Holstein 29.09.2024 10:00 Uhr

Weitere Informationen 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für den 29. September und die folgenden Tage. 2 Min

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2024 | 11:00 Uhr