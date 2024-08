Stand: 17.08.2024 13:01 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lkw-Bergung: A215 am Sonntag gesperrt

Morgen wird die A215 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Blumenthal in Richtung Kiel voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird dort ab 5:30 Uhr der Tieflader eines Schwertransporters geborgen. Der war am Mittwoch verunglückt. Um 15 Uhr soll die Strecke wieder frei sein. Zunächst muss die Ladung des Lkw mit einem Kran umgeladen werden. Dann soll der Schwerlaster abtransportiert werden. Die Autobahn GmbH empfiehlt die Umleitung U73. Die ist zwischen den A7 Anschlussstellen Neumünster Mitte und Neumünster Nord ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 12:00 Uhr

Letzte Wattolümpiade vor Brunsbüttel

Im Watt vor Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) beginnt heute die20. und letzte Wattolümpiade. Die ehrenamtlichen Veranstalter haben Nachwuchsprobleme und hören deshalb auf. Von heute Mittag an gibt es aber noch einmal ein volles Programm. 38 Mannschaften mit 400 Watt-leten haben sich für die Spaßveranstaltung angemeldet. Sie messen sich im Wattfussball, Watthandball und Schlickschlittenrennen. Außerdem steht ein Weltrekordversuch an: Die Veranstalter wollen, dass 350 Teilnehmende auf dem Rücken liegend im Watt einen Wattengel bilden. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein zugute. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 11:00 Uhr

Feuer in Karolinenkoog in Dithmarschen

In Karolinenkoog (Kreis Dithmarschen) haben am Abend zwei Hallen auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden in der Halle landwirtschaftliche Maschinen und Stroh gelagert. Das Feuer breitete sich auf einen Stall aus - 140 Schweine verendeten durch den Rauch. Einen weiteren Stall und ein Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte vor den Flammen retten. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 10:00 Uhr

Erste Runde DFB-Pokal mit Holstein Kiel und Phönix Lübeck

Auf Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel und Viertligist Phönix Lübeck wartet heute Abend die erste Runde im DFB-Pokal. Die Kieler sind beim Drittligisten Alemannia Aachen zu Gast und Phönix Lübeck empfängt Borussia Dortmund. Die Kieler sind als Bundesligist der klare Favorit im Duell mit dem Drittligisten am Aachener Tivoli. Rund 30.000 Zuschauer werden erwartet. Für den Regionalligisten Phönix Lübeck könnte dagegen die Hürde mit Champions-League-Finalist Borussia Dortmund kaum höher sein. Rund 50.000 Zuschauer werden im Hamburger Volksparkstadion dabei sein. Am heimischen Buniamshof in Lübeck kann aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen im DFB-Pokal nicht gespielt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 08:00 Uhr

CSD in Lübeck - Tausende Teilnehmende erwartet

In Lübeck findet heute der Christopher Street Day statt. Die Veranstalter erwarten rund 3.000 bis 4.000 Menschen. Bereits gestern hatte es zur Eröffnung einen ökumenischen Gottesdienst gegeben. Das Motto lautet in diesem Jahr "Farbe bekennen". Damit will Veranstalter Christian Till für eine bunte Gesellschaft und für die rechtliche Anerkennung von LGBTIQ-Menschen aufmerksam machen. Neben diversen Veranstaltungen gibt es auch Spontantrauungen und Segnungen sowie ein Straßenfest und eine Demo. Sie startet mit einer Kundgebung auf dem Markt, von da aus geht es am Holstentor vorbei zum Lindenplatz und zurück in die Altstadt. Autofahrer müssen sich zwischen 12 und 14 Uhr auf Verkehrsbehinderungen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und meistens trocken

Tief "Susan" teilt das Wetter in Norddeutschland in einen recht freundlichen Norden und einen unbeständigen Süden und Osten. Heute ist es zwischen Elbe und Lübecker Bucht wechselnd bewölkt - nach trübem Beginn und einzelnen Schauern bleibt es trocken, später kommt mehr Sonne. Ansonsten gibt es vielerorts einen freundlichen Wechsel aus Sonnenschein und Wolken, am meisten Sonne nördlich vom Kanal. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis rund 24 Grad in Barsbüttel (Kreis Stormarn). Es weht überwiegend schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2024 08:00 Uhr

