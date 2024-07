Stand: 14.07.2024 11:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Verfolgungsjagd: Mann in Schuby gefasst

In Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg hat es in der Nacht eine Verfolgungsjagd gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer mit hohem Tempo aus einer Kontrolle geflohen. Nachdem er einen Unfall baute, floh er zu Fuß. Daraufhin konnte die Polizei ihn festnehmen. Gegen den Mann wird jetzt eine Strafanzeige geschrieben, weil er alkoholisiert war, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2024 09:00 Uhr

Ahrensburg: Polizisten mit Silvesterraketen beschossen

Auf einer Party in der Immanuel-Kant-Straße in Ahrensburg (Kreis Stormarn) sind Polizisten am Abend mit Silvesterraketen beschossen worden. Nach Angaben der Leitstelle wollten die Beamten vor Ort einen Platzverweis durchsetzen, weil die rund 80 Feiernden bereits davor Raketen ohne Erlaubnis abgefeuert hatten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2024 08:00 Uhr

Cannabis: Ärger bei Mietern im Land

Seit im April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Nun berichtet der Mieterbund Schleswig-Holstein, dass sich Mieter teilweise durch den Geruch gestört fühlen, wenn die Nachbarn zu Hause Cannabis konsumieren. Seit drei Monaten bekommt der Mieterbund nach eigenen Angaben verstärkt Anfragen, was Mieter gegen den Cannabis-Geruch tun können. Sollte das direkte Gespräch nicht helfen, sollten sich Betroffene mit dem Vermieter des Rauchers in Verbindung setzen. Laut Mieterbund hat dieser die Möglichkeit, den Konsum zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten zu erlauben. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2024 08:00 Uhr

VfB Lübeck verliert nach 2:0-Führung gegen den HSV

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV setzte sich am Sonnabend im Testspiel nach einer deutlichen Leistungssteigerung und drei Toren des Offensivspielers Dompé mit 5:2 (0:2) beim Drittliga-Absteiger VfB Lübeck durch. Nach einer schwachen ersten Hälfte lag der HSV durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lübecks Herdi Bukusu (28.) und einem Tor von Morten Wahl (45.+1) mit 0:2 beim Viertligisten zurück. Guilherme Ramos (52.) und der tschechische Neuzugang Adam Karabec (63.) konnten für die Hamburger ausgleichen. Dompé sorgte mit einem Hattrick (67./84./88.) für den HSV-Erfolg. Sommerfahrplan HSV | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2024 08:00 Uhr

Wetter: Meist trocken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter

Der Sonntag ist im Norden Schleswig-Holsteins wechselhaft, teils auch mit Schauern und Gewittern. Südlich des Kanals sieht es vor allem in Richtung Elbe freundlicher aus. Hier zeigt sich länger die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Süderbrarup (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Lauenburg. Es gibt mäßigen bis frischen Wind mit starken bis stürmischen Böen, vor allem an der See und bei Gewittern. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2024 08:00 Uhr

