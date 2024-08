Stand: 20.08.2024 14:33 Uhr Schleswig-Holstein-Derby: Weiche Flensburg gegen VfB Lübeck

Weiche Flensburg kann am Dienstagabend im Schleswig-Holstein-Derby an die Tabellenspitze springen. Die Fußballmannschaft ist am 5. Spieltag zu Gast an der Lohmühle beim Absteiger aus der 3. Fußball-Regionalliga, dem VfB Lübeck. Beide Teams sind noch ohne Niederlage, beide haben jeweils einmal Remis gespielt und ansonsten gewonnen. Lübeck hat aber ein Spiel weniger gemacht. Um 19.30 Uhr ist Anstoß im Stadion an der Lübecker Lohmühle.

