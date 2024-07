Stand: 11.07.2024 15:20 Uhr Schlägerei unter Kindern in Brunsbüttel

Die Polizei in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einer Schlägerei unter Kindern. Die Beamten waren am Donnerstagvormittag zur Schleusen-Gemeinschaftsschule gerufen worden. Dort habe es an der Bushaltestelle vor der Schule eine Auseinandersetzung von mehreren Schülerinnen und Schülern gegeben, in deren Verlauf einige Kinder auch geschlagen und getreten worden seien, sagte eine Sprecherin der Polizei Brunsbüttel. Es würden nun zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung vorliegen.

Laufende Ermittlungen: keine weiteren Angaben

Ob Schülerinnen und Schüler verletzt worden sind, ist nicht bekannt. Die Polizeisprecherin sagte, weitere Angaben zu dem Einsatz könne sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht machen.

