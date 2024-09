Stand: 23.09.2024 08:51 Uhr Scharfschützengewehr auf Balkon: SEK-Einsatz in Norderstedt

Nach Angaben der Polizei hat ein Mann am Sonntag in Norderstedt (Kreis Segeberg) von einem Balkon aus mit einem Scharfschützengewehr auf Menschen gezielt. Ein Großaufgebot der Polizei sperrte das Gebiet rund um die Wohnung ab. Auch ein Spezialeinsatzkommando wurde laut Polizei alarmiert. Bevor das eintraf, verließ der Mann seine Wohnung - offenbar, um an einem Auto zu basteln. Der 40-Jährige Norderstedter konnte am Sonntagabend dann von den Einsatzkräften festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand das SEK zahlreiche Kurz- und Langwaffen. Ob es sich dabei um scharfe Waffen handelt, sollen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

