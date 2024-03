Stand: 19.03.2024 10:16 Uhr Sanierungsarbeiten B206: Abschnitt bis Freitag gesperrt

Die B206 rund um Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist in keinem guten Zustand. Zwischen der A21 und Wittenborn ist die Anzahl an Schlaglöchern so groß, dass der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) einen Teil der Strecke von Dienstag bis Freitag für Sanierungsarbeiten sperren muss. Ab kommender Woche soll dann die Ortsdurchfahrt durch Bad Segeberg rund einen Monat lang saniert werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

