Sanierung der sieben Türme in Lübeck: Finanzierung steht

Die Sanierung der sieben Kirchtürme in Lübeck kann in die nächste Phase gehen. Wie der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mitteilte, kamen in den vergangenen Wochen mehr als 3,5 Millionen Euro Spenden von etwa 1.400 Menschen zusammen. Jetzt können wichtige Anträge an den Bund zur Sanierung des Lübecker Doms und von St. Marien gestellt werden. Die Arbeiten an den beiden Kirchen werden dann voraussichtlich in einem Jahr starten. Bis Donnerstag musste die Gesamtfinanzierung für den Erhalt der fünf gotischen Altstadtkirchen in Lübeck weitgehend stehen, andernfalls wären Bundesförderungen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro verfallen.

