Stand: 08.11.2024 16:00 Uhr SC Weiche Flensburg spielt um zweiten Platz gegen SV Meppen

In der Regionalliga Nord kann der SC Flensburg Weiche am Sonnabend auf den zweiten Tabellenplatz springen. Der aktuell Tabellendritte spielt am Sonnabend zum Rückrundenstart gegen den Fünften, SV Meppen. Anpfiff im Manfred-Werner-Stadion ist um 13.30 Uhr.

