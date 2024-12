Stand: 09.12.2024 15:30 Uhr Ryanair fliegt 2025 ab Lübeck - Ziele: Mallorca, Málaga und London

Jetzt ist es bestätigt: Die Billigflieger von Ryanair kommen zurück nach Lübeck. Im kommenden Jahr sollen mehrmals in der Woche Flugzeuge der irischen Airline am Lübecker Flughafen abheben. Flughafensprecherin Stefanie Eggers nannte die schon gerüchteweise kursierenden Flugziele: "Es geht weiter nach Mallorca. Wir freuen uns besonders, dass diese beliebte Strecke erhalten bleibt. Dann geht es nach zwei Mal die Woche nach Málaga (Spanien), dass ist etwas ganz Neues für uns. Außerdem geht es nach London-Stansted, womit wir wieder eine Metropole im Angebot haben." Ziel sei es auch, in Zukunft verstärkt britische Touristen nach Lübeck zu locken, so Flughafensprecherin Eggers weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck