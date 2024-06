Stand: 07.06.2024 11:46 Uhr Rothenhusen: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Die Hauptstraße zwischen Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) und der A20 zur Auffahrt Groß Sarau ist nach einem Unfall in beiden Richtungen wieder freigegeben worden. Zwischen Rothenhusen und der Auffahrt zur A20 stießen am Freitagvormittag zwei Autos zusammen. Es gab zwei Verletzte. Laut Polizei übersah ein Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Autofahrer. Der Zusammenstoß war so stark, dass sich ein Auto überschlug.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2024 | 11:00 Uhr