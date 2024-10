Stand: 02.10.2024 15:46 Uhr Riesige Wärmflasche sorgt für warme Sitzplätze an der Ostsee

Am Strand von Lübeck-Travemünde steht aktuell eine große, rote Wärmflasche, die Urlauber und Einheimische zum Verweilen einlädt. Die überdimensionale Wärmflasche ist beheizt. Das Ostsee-Holstein-Tourismus-Projekt plant, die XXL-Wärmflasche bis zum Frühjahr an verschiedenen Orten an der Ostseeküste aufzustellen - darunter Fehmarn, Timmendorfer Strand, Eutin, Heiligenhafen, Großenbrode, Scharbeutz und Kellenhusen (alle Kreis Ostholstein) sowie Plön (Kreis Plön). Die Aktion soll für winterliche Gemütlichkeit an den Ostseestränden sorgen.

