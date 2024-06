Stand: 06.06.2024 15:01 Uhr Rendsburg: Telefonnummer 115 soll unnötige Behördengänge vermeiden

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 115 ab sofort Fragen an die Stadtverwaltung stellen. Die sogenannte Behördennummer wird zentral vom Land organisiert. So sollen unnötige Behördengänge vermieden werden. Die Nummer ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr erreichbar. Die 115 kann auch im Kreis Plön, im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Kiel genutzt werden. Neumünster plant, die Nummer Ende Juni in Betrieb zu nehmen.

