Stand: 05.07.2024 10:49 Uhr Rendsburg: Schleswig-holsteinische Fischer treffen sich

Der Landesfischereiverband hat am Freitag in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zur jährlichen Mitgliederversammlung geladen. Auf dem Schleswig-Holsteinischen Fischereitag geht es unter anderem um einen 16-Punkte-Plan der Landesregierung zum Ostseeschutz. Der sehe zum Beispiel einen Ausschluss der Fischerei aus zukünftig streng geschützten Gebieten vor, fürchten die Fischer. Außerdem machen sich die Fischer nach eigenen Angaben Sorgen wegen einer geplanten Ausweitung der Windenergie auf dem Meer. Dadurch würde Fläche zum Fischen verloren gehen. Die Ausgleichszahlungen vom Land wären zudem nicht so hoch wie erhofft.

Weitere Informationen Land lockert Regeln: Wo in SH bald Windräder stehen dürfen So soll das vom Bund vorgegebene Ziel erreicht werden, dass drei Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden können. mehr

Weitere Informationen Aktionsplan statt Nationalpark: So soll die Ostsee geschützt werden 12,5 Prozent der Ostsee in SH sollen laut Regierungsplänen strenger geschützt werden. Meeresschützern geht der Aktionsplan nicht weit genug mehr

Weitere Informationen Dorsch-Bestand in der Ostsee erholt sich nur langsam Der Internationale Rat für Meeresforschung sieht kaum Verbesserungen auch bei Sprotten. Etwas besser sieht es bei Hering und Scholle aus. mehr

