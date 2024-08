Stand: 08.08.2024 15:59 Uhr Rekordbeteiligung am Science Camp an der FH Westküste

Sie lernen etwas über Robotik, künstliche Intelligenz oder auch über die Produktion von Wasserstoff. Mit 57 Schülern und Schülerinnen haben laut FH Westküste (Kreis Dithmarschen) so viele am Science Camp teilgenommen wie noch nie. Mit dem Science Camp will die Fachhochschule junge Erwachsene für die sogenannten MINT-Fächer begeistern. Jugendliche in dem Alter würden sich zum ersten Mal über mögliche Berufe Gedanken machen, da setze die Idee des Camps an, sagt die Initiatorin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen