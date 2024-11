Stand: 07.11.2024 16:44 Uhr Reinbek: Fahrt mit 1,8 Promille endet auf kleinem Findling

In der Loddenallee in Reinbek (Kreis Stormarn) hat sich Spaziergängern oder auch Autofahrern am Donnerstmorgen ein ungewöhnliches Bild präsentiert: Ein Mercedes schwebte in etwa 40 Zentimeter Höhe neben der Straße, getragen nur von einem kleinen Findling. Dort landete das Auto laut Polizei bereits am Mittwochabend, als ein 41-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen bei einer Autofahrt mit 1,8 Promille Atemalkohol von der Fahrbahn abgekommen war. Verletzt hat sich der Mann dabei nicht, allerdings ist er den Führerschein laut Polizei erstmal los. Zudem müsse er sich jetzt darum kümmern, sein Auto von dem Stein zu bekommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn