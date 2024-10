Stand: 01.10.2024 12:27 Uhr Reinbek: 40 Jahre "Grüne Damen" im St. Adolf-Stift

Die "Grünen Damen" am Krankenhaus Reinbek (Kreis Stormarn) feiern ihr 40-jähriges Jubiläum. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer besuchen und unterstützen Patientinnen und Patienten, indem sie ihnen ihre Zeit schenken. Das Jubiläum wurde mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Empfang im St. Adolf-Stift gefeiert. Ihren Namen haben die "Grünen Damen" wegen ihrer hellgrünen Kittel, die sie tragen. Bei der Jubiläumsfeier gab es auch einen Wechsel in der Leitung der "Grünen Damen", nach zwölf Jahren hat Christiane Schröder die Leitung an Bettina Wegener abgegeben.

Sie sagt, dass sich besonders in den Gesprächen viel verändert hat. "Ich finde, es wird heute sehr viel mehr über Politik gesprochen, als es früher einmal war. Es finden mehr tiefsinnige Gespräche statt. Es wird nicht nur guten Morgen gesagt, sondern es wird tatsächlich über Gefühle, Ängste, Schmerzen und Angehörige gesprochen." Ihrer Meinung nach war es früher deutlich anonymer.

