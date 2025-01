Stand: 15.01.2025 16:46 Uhr Reh stirbt nach mutmaßlicher Hetzjagd durch Hunde

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist ein Reh offenbar in Folge einer Hetzjagd durch Hunde gestorben. Am Sonntag hatten Polizisten das Reh an einem Zaun in der Heinrich-Hertz-Straße entdeckt. Es war laut Kreisjägerschaft Pinneberg durch Hundebisse so schwer verletzt, dass es nicht mehr gerettet werden konnte und schließlich von der Polizei erschossen wurde. Anwohner hatten zuvor Hundegebell gehört, weshalb die Kreisjägerschaft nun Zeugen sucht, die den Angriff beobachtet haben oder Angaben zu den Hundehaltern machen können. In den vergangenen Wochen war es in Elmshorn in mehreren Fällen zu Hetzjagden durch Hunde gekommen. Die Jäger appellieren daher an Hundehalterinnen und Hundehalter, die Leinenpflicht einzuhalten, die in Schleswig-Holstein unter anderem in Erholungsgebieten gilt.

