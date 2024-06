Stand: 17.06.2024 15:15 Uhr Regionalverkehr zur Kieler Woche: Längere Züge und häufigere Abfahrten

Laut NAH.SH wird es zur Kieler Woche mehr Verbindungen und mehr Platz in den Zügen geben. Am Wochenende fahren auch spät nachts noch stündlich Züge ab Kiel. Dies gilt für die Strecken von Kiel nach Lübeck, nach Neumünster, nach Eckernförde sowie nach Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zusätzlich gibt es an den Wochenenden bis etwa 2 Uhr nachts halbstündliche Rückfahrten von Kiel bis Preetz (Kreis Plön), nach Rendsburg und nach Eckernförde. Die Strecke von Kiel nach Neumünster wird an den Wochenenden von 21 bis 1 Uhr im 20-Minuten-Takt bedient, danach bis 2 Uhr halbstündlich.

Von Kiel aus gibt es zudem an den Wochenenden Sonderfahrten der Museumsbahn nach Schönberg. Auch in dort gelten die Fahrkarten des Schleswig-Holstein-Tarifs, das Schleswig-Holstein- sowie das Deutschlandticket.

Laut Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) gibt es auch für die Schwentinelinie F2 einen Sonderfahrplan zur Kieler Woche. Neben den normalen Abfahrten gibt es zusätzliche Fahrten ab Reventlou über Dietrichsdorf und Wellingdorf sowie zurück nach Reventlou: An beiden Sonnabenden und Sonntagen legen die Schiffe zusätzlich spätnachmittags und abends halbstündlich ab. An den Sonntagen gilt dies auch schon in der Mittagszeit. Am Sonnabend, den 29. Juni gibt es wegen der Windjammerparade laut SFK keinen Fährdienst zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 16:30 Uhr