Stand: 26.10.2024 16:28 Uhr Regionalliga Nord: Kein Sieg für SH-Teams am Sonnabend

Der 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord lief zumindest am Sonnabend wenig erfolgreich für die Mannschaften aus Schleswig-Holstein. Die U23 von Holstein Kiel verlor beim SV Meppen mit 3:1, Eintracht Norderstedt unterlag zuhause mit 0:4 gegen Kickers Emden. Lediglich dem VfB Lübeck gelang beim 1:1 gegen den VfB Oldenburg ein Punktgewinn. Am Freitag hatte Weiche Flensburg mit 1:0 gegen die U23 des Hamburger SV gewonnen. Am Sonntag spielen dann noch Phönix Lübeck bei Teutonia Ottensen und der SV Todesfelde beim Bremer SV. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2024 16:00 Uhr

