Regionalliga-Frauenfußball: Duell auf Augenhöhe erwartet

Stand: 16.08.2024 11:59 Uhr

Die Regionalliga-Fußballfrauen des Kieler MTV starten am Sonntag im DFB Pokal in Brandenburg an der Havel. Gegner ist Landesligist BSG Stahl Brandenburg. Die Qualifikation für den DFB Pokal ist einmalig in der Vereinsgeschichte, sagt Stefan Mordhorst, der sportliche Leiter des KMTV. Es sei ein Duell auf Augenhöhe. Der BSG Stahl Brandenburg sei in seiner höchsten Landesklasse auch Dritter geworden. Erwartet werden bei dem Auswärtsspiel in Brandenburg etwa 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Los geht es am Sonntag um 16 Uhr.

