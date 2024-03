Stand: 10.03.2024 15:53 Uhr Reetdachhaus in Heidgraben brennt nieder

In Heidgraben im Kreis Pinneberg ist am Sonntagmorgen ein reetgedecktes Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde der Brand um kurz nach 7.30 Uhr bemerkt. In dem Haus wohnte eine vierköpfige Familie, der Vater musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Munition im Keller wird zur Herausforderung

Das Haus konnte nicht gerettet werden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Einsatzkräfte versuchten deshalb, den Brand unter Kontrolle zu halten und benachbarte Häuser zu schützen. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten konnten erst nach rund sechs Stunden beendet werden. Eine besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute war dabei im Keller gelagerte Munition, wie ein Sprecher erklärte. Der Vater der Familie sei Jäger.

