Stand: 06.06.2024 10:05 Uhr Raub in Lübeck: Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Handtaschen-Raub in Lübeck suchen die Ermittler jetzt Zeugen. In der Kronsforder Allee entriss laut Polizei ein Mann am späten Dienstagabend einer Frau die Umhängetasche. Zuvor hatte er seinem Opfer demnach Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Nach dem Raub floh der Unbekannte Richtung Innenstadt. Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Angreifer war laut Beschreibung etwa 1,66 Meter groß, hatte eine schmale Statur und war zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hatte demnach dunkelblonde Haare mit leichtem Rotstich und trug einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit soll er mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer kakifarbenen Hose mit großen Taschen bekleidet gewesen sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 08:30 Uhr