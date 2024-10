Stand: 02.10.2024 09:52 Uhr Ratzeburg feiert erste "Nacht der Demokratie"

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit steht in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Mittwochabend die Demokratie im Fokus. Ab 18 Uhr startet im Burgtheater eine Ausstellung, gefolgt von einem Solo-Konzert des Sängers Sebastian Krumbiegel von den "Prinzen". Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, sich bei Häppchen und Barmusik auszutauschen. Zudem ist eine Talkrunde geplant, an der auch der NDR beteiligt ist. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

