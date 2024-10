Stand: 25.10.2024 13:49 Uhr Ratzeburg: Zeugensuche nach Überfall

Nach einem Überfall in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) am Donnerstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Ein 60 Jahre alter Hausbewohner in der Augusta-Stolberg-Straße wurde laut Polizei in seiner Garage von einem maskierten Mann angegriffen. Er schlug dem Mann mit einem Gegenstand auf den Kopf, der Ratzeburger musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei vermutet, dass der Täter zusammen mit einem Komplizen zwei hochwertige E-Bikes stehlen wollte.

