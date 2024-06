Stand: 26.06.2024 14:26 Uhr Ratzeburg: Seniorin überweist Tausende Euro an Betrüger

Die Polizei in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgeben. Wie die Ermittler berichten, wurde am Dienstag eine Seniorin aus dem Ratzeburger Umland Opfer von Kriminellen. Die Täter riefen sie demnach mit der Nummer der Hausbank an und behaupteten, dass es Unregelmäßigkeiten beim Online-Banking gebe. Dabei sollte es um verdächtige Überweisungen gehen. Um diese zu stoppen, sollte die Seniorin online eine spezielle Softwaren herunterladen. Auf ihrem Bildschirm erschien eine Auslandsüberweisung. Durch geschickte Gesprächsführung wurde das Opfer laut Polizei dazu gebracht, die Überweisung zu bestätigen. So konnten sich die falschen Bankmitarbeiter mehrere Zehntausend Euro erschleichen. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen immer skeptisch zu bleiben, im Zweifel aufzulegen und die eigene Bank anzurufen, um nachzufragen.

