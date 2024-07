Stand: 11.07.2024 08:43 Uhr Ratzeburg: Kleinkunstfest "Ahoi" startet zum ersten Mal

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) laufen die letzten Vorbereitungen für das Kleinkunstfest "Ahoi". Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat die Veranstaltung ins Leben gerufen. Ziel sei es, ein barrierefreies und ökofaires Programm zu bieten, teilt der Kirchenkreis mit. Geboten werden Kleinkunst wie Getöpfertes oder Bilder, Musik oder auch ein Improvisationstheater. Außerdem werden Stelzenläufer in ganz Ratzeburg unterwegs sein und es gibt kirchliche Angebote wie zum Beispiel einen "Segen to go". Das Kleinkunstfest "Ahoi" in Ratzeburg findet am kommenden Samstag um 13 Uhr zum ersten Mal statt.

