Stand: 22.01.2025 07:48 Uhr Rastorf: Feuerwehr löscht seit 3 Uhr brennende Mehrzweckhalle

In Rastorf (Kreis Plön) brennt seit dem frühen Mittwochmorgen ein Mehrzweckgebäude in der Straße Hohenberg. Laut Polizei stehen Wohnräume, ein Firmengebäude und ein Clubheim in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Löscharbeiten schwierig, der Brand sei aber unter Kontrolle. Die angrenzende Bundesstraße 202 ist wegen der Löscharbeiten zwischen Wittenberger Passau und Rastorfer Passau gesperrt - voraussichtlich noch bis mindestens 10 Uhr. Verletzt wurde bislang niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Wegen des Feuers werden Anwohner im Bereich der Straße Hohenberg sowie in den umliegenden Gemeinden gebeten, Fenster und Türen nicht zu öffnen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön