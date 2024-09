Stand: 10.09.2024 08:13 Uhr Prozessbeginn gegen Betreiber von Kinderpornoring

Am Vormittag startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Betreiber eines Kinderpornorings. Der Mann aus Tornesch (Kreis Pinneberg) soll den Ring bandenmäßig im Darknet betrieben haben. Dort soll der Angeklagte als Moderator auch zur Weiterverbreitung und weiterem Teilen von Inhalten aufgefordert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Verbreitung, Erwerb und Besitz von Darstellungen von Kindesmissbrauch vor. Der Mann sitzt derzeit in Itzehoe in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren im im Februar auf die Spur gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.09.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg