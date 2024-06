Stand: 03.06.2024 10:35 Uhr Prozessbeginn: Mann soll in Uetersen Zehnjährige missbraucht haben

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann aus Hamburg verantworten. Ihm wird mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. In Uetersen (Kreis Pinneberg) soll er laut Anklage in den Jahren 2017 und 2018 mehrfach sexuelle Handlungen an der Tochter seiner Lebensgefährtin vorgenommen haben. Das Mädchen sei damals zehn Jahre alt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Fall sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt.

