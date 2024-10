Stand: 02.10.2024 11:05 Uhr Prozessauftakt: Überfall auf Tankstellenmitarbeiterin

Vor dem Lübecker Landgericht hat am Mittwoch ein Prozess gegen zwei Männer begonnen, die 2018 eine Tankstellenmitarbeiterin in Oststeinbek (Kreis Stormarn) überfallen haben sollen. Den 39 und 45 Jahre alten Männern wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in einer Tiefgarage der Frau aufgelauert zu haben, um ihr die Tagesseinnahmen von etwa 15.000 Euro zu entwenden. Die Tankstellenmitarbeiterin war mit dem Geld auf dem Weg zu einer Bank. Die Angeklagten konnten der Frau aber nur den Rucksack wegnehmen, mit etwa 50 Euro und persönlichen Dingen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Stormarn