Stand: 17.09.2024 09:25 Uhr Prozess: Mann aus Heide soll Kinderpornografie verbreitet haben

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) steht von heute an ein 56-jähriger Mann aus Heide vor Gericht. Er soll kinderpornografische Schriften erworben, besessen und verbreitet haben. Konkret soll er vor sechs Jahren einem anderen Nutzer per Whatsapp eine Datei mit der Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zugeschickt haben. Vor vier Jahren dann sind bei dem Mann im Rahmen einer Durchsuchung mehr als 700 kinderpornografische sowie knapp 150 jugendpornografische Inhalte gefunden worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen