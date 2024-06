Stand: 04.06.2024 16:28 Uhr Polizisten in Kiel mit Kartoffelschälmesser bedroht

In der Kieler Innenstadt hat am Montagabend ein Mann zwei Polizisten mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei fiel Mitarbeitern eines Lebensmittelmarktes in der Holstenstraße ein Mann auf, der schon häufiger wegen Diebstahls und Gewalttaten aufgefallen war. Sie vermuteten, dass er erneut Alkohol stehlen wollte und riefen deshalb die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten griff der Mann nach einem Kartoffelschälmesser aus einem Regal und bedrohte sie damit. Die Polizisten konnten den Mann mit Hilfe von Reizgas überwältigen. Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

