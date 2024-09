Stand: 25.09.2024 07:03 Uhr Polizeirevier in Lauenburg muss evakuiert werden

Die Polizeistation in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstagmittag evakuiert worden. Laut Polizei hatte eine Person Munition an der Dienststelle abgegeben. Daraufhin mussten alle Personen die Wache in der Innenstadt verlassen. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und machte die Munition unschädlich. Nach etwa drei Stunden konnten die Polizisten wieder in ihr Gebäude.

