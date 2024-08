Stand: 13.08.2024 09:02 Uhr Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten in Lübeck und OH

Die Polizei hat am Wochenende in Lübeck und im Kreis Ostholstein vier Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen aus dem Verkehr gezogen. Einer erreichte einen Atemalkoholwert von 2,99 Promille. Die Beamten hatten seine unsichere Fahrweise bemerkt und den Mann an einer Tankstelle in Pansdorf (Kreis Ostholstein) angehalten. Gegen den 40-Jährigen läuft ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ein weiterer Autofahrer hatte versucht, einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Neustädter Bucht (Kreis Ostholstein) zu entkommen. Die Polizisten konnten den 45-Jährigen nach kurzer Verfolgungsfahrt auf der A1 stellen. Er hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen. Gegen ihn und zwei weitere Fahrer laufen nach Kontrollen in Lübeck und bei Lensahn (Kreis Ostholstein) Ermittlungsverfahren.

