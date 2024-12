Stand: 11.12.2024 09:47 Uhr Polizei-Großkontrolle im Sachsenwald: Zahlreiche Verstöße

An der B404 im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Polizei zu Wochenbeginn knapp 170 Fahrzeuge überprüft. Dabei ging es den Beamten vor allem um Ablenkungen im Straßenverkehr sowie die Überprüfung der Verkehrssicherheit und Fahrtüchtigkeit, teilte die Polizei mit. 14 Fahrerinnen und Fahrer waren nicht angeschnallt oder benutzten während der Fahrt ihr Handy. 20 Mal stellten die Beamten außerdem Mängel an Fahrzeugen fest. Drei Fahrer konnten zudem keinen Führerschein vorzeigen. Und ein 43 Jahre alter Hamburger hatte vor der Fahrt offenbar Drogen genommen. Ein Test reagierte positiv auf den Stoff THC, der in Cannabis steckt.

