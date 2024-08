Stand: 29.08.2024 11:34 Uhr Plön, Eckernförde, Schwansen: Campingplätze erwarten stabiles Jahr

Besucher von Campingplätzen haben bei uns in der Region einen bedeutenden Anteil an den Übernachtungen. Hochburgen sind etwa die Halbinsel Schwansen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die Eckernförder Bucht (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die aktuelle Tourismus-Bilanz Schleswig-Holstein weist für die Monate Januar bis Juni ein Minus von sechs Prozent aus. Ein Sprecher des Landesverbandes Campingwirtschaft sagte: Zu dem Minus habe das teilweise durchwachsene Wetter und das frühe Osterfest beigetragen. Für das komplette Jahr rechnet der Verband mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit würde man sogar ein Plus von 22 Prozent verzeichnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kreis Rendsburg-Eckernförde